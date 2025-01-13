Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 10+ сезонами в НХЛ с 20 или более шайбами. Среди россиян в истории лиги – 8-й (обошел Яшина, Буре и Жамнова)

Никита Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 10+ сезонами в НХЛ с 20 или более шайбами.

Форвард «Лайтнинг» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:2).

На счету 31-летнего россиянина 20 шайб в 39 матчах при 62 очках. Сезон с 20+ голами стал для него 10-м за карьеру в лиге.

По числу таких сезонов среди игроков «молний» Кучеров делит 3-е место с Мартеном Сен-Луи и уступает только Стивену Стэмкосу (15) и Винсенту Лекавалье (13).

По числу таких сезонов среди россиян в истории НХЛ Кучеров обошел Алексея Яшина , Павла Буре и Алексея Жамнова (у всех по 9) и делит 6-е место с Ильей Ковальчуком и Александром Могильным (у обоих по 10).

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 20 сезонов, включая текущий), Евгений Малкин («Питтсбург», 15, в текущем сезоне – 8 голов в 41 игре), Сергей Федоров (13), Алексей Ковалев (12) и Вячеслав Козлов (11).