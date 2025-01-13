«Питтсбург» проиграл 6 из 7 последних матчей – 2:5 от «Тампы». «Пингвины» идут 5-ми в Столичном дивизионе
«Питтсбург» проиграл 6 из 7 последних матчей, потерпев поражение от «Тампы» (2:5).
После 45 игр «пингвины» с 44 очками занимают в Столичном дивизионе 5-е место.
У «Лайтнинг», в свою очередь, три победы в 4 последних матчах. После 41 игры «Тампа» с 49 баллами идет третьей в Атлантическом дивизионе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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