«Питтсбург» проиграл 6 из 7 последних матчей – 2:5 от «Тампы». «Пингвины» идут 5-ми в Столичном дивизионе

«Питтсбург» проиграл 6 из 7 последних матчей, потерпев поражение от «Тампы» (2:5).

После 45 игр «пингвины» с 44 очками занимают в Столичном дивизионе 5-е место.

У «Лайтнинг», в свою очередь, три победы в 4 последних матчах. После 41 игры «Тампа » с 49 баллами идет третьей в Атлантическом дивизионе.