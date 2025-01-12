Форвард «Питтсбурга» Бантинг попал в автомобильную аварию. Салливан сообщил, что игрок в порядке, но не сыграет против «Тампы»

Нападающий «Питтсбурга» Майкл Бантинг попал в автомобильную аварию.

Об этом сообщил главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан .

Инцидент произошел возле домашней арены клуба PPG Paints Arena .

Салливан отметил, что все в порядке, но форвард не сыграет в предстоящем матче против «Тампы».

В нынешнем сезоне Майкл Бантинг провел 43 матча и набрал 25 (13+12) очков.