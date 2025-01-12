Форвард «Питтсбурга» Бантинг попал в автомобильную аварию. Салливан сообщил, что игрок в порядке, но не сыграет против «Тампы»
Нападающий «Питтсбурга» Майкл Бантинг попал в автомобильную аварию.
Об этом сообщил главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.
Инцидент произошел возле домашней арены клуба PPG Paints Arena.
Салливан отметил, что все в порядке, но форвард не сыграет в предстоящем матче против «Тампы».
В нынешнем сезоне Майкл Бантинг провел 43 матча и набрал 25 (13+12) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Pens Inside Scoop
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