52-летний Ягр забил 4-й гол в сезоне. У него 4+3 в 22 играх

52-летний Яромир Ягр забросил 4-ю шайбу в сезоне.

Нападающий и владелец «Кладно » отличился в матче чемпионата Чехии против клуба «Пльзень ».

Теперь на счету Яромира Ягра 7 (4+3) очков в 22 матчах.

Сезон-2024/25 стал 37-м в профессиональной карьере Ягра. Ранее стало известно , что этот чемпионат станет для игрока последним в карьере.