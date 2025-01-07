52-летний Ягр забил 4-й гол в сезоне. У него 4+3 в 22 играх
52-летний Яромир Ягр забросил 4-ю шайбу в сезоне.
Нападающий и владелец «Кладно» отличился в матче чемпионата Чехии против клуба «Пльзень».
Теперь на счету Яромира Ягра 7 (4+3) очков в 22 матчах.
Сезон-2024/25 стал 37-м в профессиональной карьере Ягра. Ранее стало известно, что этот чемпионат станет для игрока последним в карьере.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Кладно»
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