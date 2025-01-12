Козлов про спад Хмелевски: «Это судьба любого хоккеиста. Нельзя идти только вверх по восходящей, всегда будут трудности. Нужно продолжать работать и верить в себя»
Виктор Козлов высказался об игре Саши Хмелевски за «Салават».
– У Хмелевски идет кризисный период, спад. В чем вы видите причину этого?
– Это судьба любого хоккеиста. Никогда нельзя идти только вверх по восходящей, всегда будут какие-либо трудности.
Просто тут нужно продолжать работать и верить в себя. Это единственный рецепт для прохождения такого этапа, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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