Ги Буше об игре с «Салаватом»: «Маклауд был феноменальным во 2-м и 3-м периодах, придавал энергию команде. Я называю его Грузовик Мак»

Ги Буше высказался после матча против «Салавата Юлаева» (3:2).

«Авангард» отыгрался с 0:2 и выиграл 4-ю игру подряд.

– Мы ожидали, что начало будет не таким хорошим, такое бывает после затяжной и энергозатратной выездной серии. Дал команде дополнительный выходной, если бы его не было, все было бы еще хуже в первом периоде сегодня.

Думал, хватит 10 минут, чтобы войти в игровую колею, но понадобился целый период. Голы соперник забил после наших ошибок. Наша команда сильна, проявляет характер. Мы работали, чтобы результат был в нашу пользу.

– Маклауд удачно заменил Прохоркина в звене Якупова и Игумнова?

– Во втором и третьем периодах он был феноменальным, выиграл все вбрасывания, если не ошибаюсь. Он придавал своими действиями энергию всей команде. Я называю его Грузовик Мак, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .

«Авангард» отыгрался с 0:2 и обыграл «Салават», Маклауд выиграл 20 из 23 вбрасываний. Команда Ги Буше одержала 4-ю победу подряд