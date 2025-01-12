«Авангард» отыгрался с 0:2 и обыграл «Салават», Маклауд выиграл 20 из 23 вбрасываний. Команда Ги Буше одержала 4-ю победу подряд

«Авангард» выиграл 4-й матч подряд.

Команда тренера Ги Буше отыгралась с 0:2 по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ и победила «Салават Юлаев » (3:2).

Голами в составе «Авангарда » отметились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. Майкл Маклауд выиграл 20 вбрасываний из 23 и отметился 1 передачей.

На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Востока, набрав 47 очков в 43 играх.