Хеллибак сделал 6-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска в матче с «Колорадо». Он повторил свой рекорд «Виннипега» по числу игр на ноль за одну регулярку

Коннор Хеллибак сделал 6-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска «Колорадо».

Вратарь «Виннипега » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:0).

В текущем сезоне у 31-летнего американца 26 побед в 34 играх при 92,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,02.

По числу игр на ноль за одну регулярку Хеллибак повторил личный рекорд (одновременно это и рекорд франшизы – с учетом достижений «Атланты Трэшерс»), установленный в сезоне-2017/18 (6 в 67 играх) и повторенный в сезоне-2019/20 (6 в 58).

Всего у Коннора стало 43 шатаута в 539 матчах за карьеру в регулярках. По числу сухих игр он делит 3-е место среди американских вратарей в истории лиги с Крэйгом Андерсоном . Выше идут только Джонатан Куик («Рейнджерс», 62) и Райан Миллер (44).

Добавим, что в текущем сезоне Хеллибак лидирует по числу игр на ноль, опережая Кевина Ланкинена («Ванкувер», 4) и Юусе Сароса («Нэшвилл», 4).