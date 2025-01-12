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Пастрняк с 2+1, Хеллибак с 6-м шатаутом в сезоне и Конекны с 0+4 – звезды дня в НХЛ

Давид Пастрняк, Коннор Хеллибак и Трэвис Конекны – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня в лиге, в котором состоялись 15 матчей. 

Третья звезда – форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны, сделавший 4 результативные передачи в игре с «Анахаймом» (6:0). 

Вторая звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, засушивший «Колорадо» (3:0) при 22 отраженных бросках. Матч на ноль стал для него 6-м в текущем сезоне. 

Первая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 3 (2+1) очками в матче с «Флоридой» (4:3 ОТ). Он забросил победную шайбу на 64:58 – самый поздний гол в овертаймах для клуба в рамках регулярок. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДавид Пастрняк
logoВиннипег
logoБостон
logoНХЛ
logoКоннор Хеллибак
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