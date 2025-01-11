Ковальчук, Бафлин и Уилер – в первой сборной «Виннипега» в XXI веке, Павелец, Труба и Литтл – во второй

НХЛ назвала символические сборные «Виннипега» в XXI веке.

Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.

Были объявлены символические сборные «Виннипега » (с учетом достижений игроков в составе «Атланты Трэшерс»). Они выглядят следующим образом:

Первая сборная

Вратарь: Коннор Хеллибак .

Защитники: Дастин Бафлин , Джош Моррисси .

Нападающие: Илья Ковальчук , Марк Шайфли , Блэйк Уилер .

Вторая сборная

Вратарь: Ондржей Павелец .

Защитники: Тобиас Энстрем , Джейк Труба .

Нападающие: Брайан Литтл, Николай Элерс, Кайл Коннор.

Ковальчук провел 594 матча за «Атланту» с 2001 по 2010 годы до того, как франзиша переехала в Виннипег в сезоне-2011/12.