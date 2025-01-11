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Ковальчук, Бафлин и Уилер – в первой сборной «Виннипега» в XXI веке, Павелец, Труба и Литтл – во второй

НХЛ назвала символические сборные «Виннипега» в XXI веке.

Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.

Были объявлены символические сборные «Виннипега» (с учетом достижений игроков в составе «Атланты Трэшерс»). Они выглядят следующим образом:

Первая сборная

Вратарь: Коннор Хеллибак.

Защитники: Дастин Бафлин, Джош Моррисси.

Нападающие: Илья Ковальчук, Марк Шайфли, Блэйк Уилер.

Вторая сборная

Вратарь: Ондржей Павелец.

Защитники: Тобиас Энстрем, Джейк Труба.

Нападающие: Брайан Литтл, Николай Элерс, Кайл Коннор.

Ковальчук провел 594 матча за «Атланту» с 2001 по 2010 годы до того, как франзиша переехала в Виннипег в сезоне-2011/12.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВиннипег
logoБрайан Литтл
logoТобиас Энстрем
logoДжейк Труба
logoБлэйк Уилер
logoОндржей Павелец
logoИлья Ковальчук
logoКоннор Хеллибак
logoДжош Моррисси
logoНиколай Элерс
logoМарк Шайфли
logoКайл Коннор
logoДастин Бафлин
logoНХЛ
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