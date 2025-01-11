Ковальчук, Бафлин и Уилер – в первой сборной «Виннипега» в XXI веке, Павелец, Труба и Литтл – во второй
Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.
В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.
Были объявлены символические сборные «Виннипега» (с учетом достижений игроков в составе «Атланты Трэшерс»). Они выглядят следующим образом:
Первая сборная
Вратарь: Коннор Хеллибак.
Защитники: Дастин Бафлин, Джош Моррисси.
Нападающие: Илья Ковальчук, Марк Шайфли, Блэйк Уилер.
Вторая сборная
Вратарь: Ондржей Павелец.
Защитники: Тобиас Энстрем, Джейк Труба.
Нападающие: Брайан Литтл, Николай Элерс, Кайл Коннор.
Ковальчук провел 594 матча за «Атланту» с 2001 по 2010 годы до того, как франзиша переехала в Виннипег в сезоне-2011/12.
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