Кравец о 3:2 с «Ладой»: «Непростая игра. Было много борьбы, столкновений. Очень хороший хоккей в плане того, что обе команды хотели победить»
«Куньлунь» одержал 7-ю победу подряд, обновив клубный рекорд.
– Непростая игра, тяжелая победа. Было очень много борьбы и столкновений. Очень хороший хоккей в плане того, что обе команды хотели победить.
У нас был хороший первый период, к сожалению, потом испортили игру удалениями, но молодцы, выстояли. Затем, проигрывая, смогли вернуться к равному счету, хорошо, что по буллитам смогли победить.
Важная победа, дорога в Тольятти складывалась непросто, поздно вчера прилетели, однако ребята – молодцы, без каких-то проблем провели матч на все 120%. Большая благодарность вратарю Патрику Рыбару за такую хорошую игру.
– Специально ли настраивали ребят на драки и стычки?
– Нет, у меня в голове вообще никогда нет такого, чтобы настраивать на какие-то драки. Я настраиваю команду на победу. Считаю, что драка была игровая, хоккейная, оба участника договорились, – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
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