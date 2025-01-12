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Илья Ковальчук: «Гимаев – легенда. Его комментарий финала-2008 со Скворцовым будет долго жить в сердцах»

Илья Ковальчук поделился воспоминаниями о Сергее Гимаеве-старшем.

В Уфе 12 января проходит благотворительный Winline Кубок Гимаева. 

«Сергей Наильевич Гимаев – это легенда. Не только как хоккеист, но в первую очередь как человек. Замечательный комментатор.

Со мной он лично очень много беседовал. И критиковал часто. Причем делал это всегда конструктивно. Поэтому я всегда прислушивался к его словам.

А финал 2008 года. Его комментарий матча с Романом Скворцовым – это будет жить в сердцах у всех долго», – сказал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Гимаев-старший
logoИлья Ковальчук
logoМатч ТВ
logoРоман Скворцов
logoЧМ по хоккею
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