Илья Ковальчук: «Гимаев – легенда. Его комментарий финала-2008 со Скворцовым будет долго жить в сердцах»
Илья Ковальчук поделился воспоминаниями о Сергее Гимаеве-старшем.
В Уфе 12 января проходит благотворительный Winline Кубок Гимаева.
«Сергей Наильевич Гимаев – это легенда. Не только как хоккеист, но в первую очередь как человек. Замечательный комментатор.
Со мной он лично очень много беседовал. И критиковал часто. Причем делал это всегда конструктивно. Поэтому я всегда прислушивался к его словам.
А финал 2008 года. Его комментарий матча с Романом Скворцовым – это будет жить в сердцах у всех долго», – сказал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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