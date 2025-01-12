Якупов забил в 4-й игре подряд и продлил результативную серию до 6 матчей
Наиль Якупов набрал очки в 6-м матче подряд.
Нападающий «Авангарда» забил гол в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).
Он отметился заброшенной шайбой в 4-м матче подряд.
Всего на счету Наиля Якупова теперь 28 (16+12) очков в 45 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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