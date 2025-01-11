СКА проиграл 4 из 9 матчей после паузы на КПК, пропустив 34 шайбы

СКА пропустил 34 шайбы в 9 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Роман Ротенберга проиграла московскому «Динамо » со счетом 4:5 в выездном матче.

После паузы на проведение Кубка Первого канала СКА провел 9 матчей, потерпев 4 поражения. Петербургский клуб пропустил 34 шайбы на этом отрезке.

СКА занимает 6-е место в турнирной таблице Запада, набрав 54 очка в 43 матчах.