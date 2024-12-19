«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в овертайме, Якупов сделал дубль. Омичи одержали 4-ю победу подряд и 2-ю под руководством канадцев
«Авангард» одержал 4-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Омский клуб обыграл «Нефтехимик» (4:3 ОТ) на выезде. Наиль Якупов отметился дублем, забив победный гол в овертайме.
«Авангард» выиграл четыре последних игры. Это был второй матч под руководством Дэйва Барра. Ги Буше, являющийся главным тренером, временно отсутствует в расположении команды. Омичи занимают 7-е место на Востоке, набрав 36 баллов за 35 игр.
«Нефтехимик» идет 8-м на Востоке с 36 очками в 36 матчах.
Следующий матч «Авангард» проведет на выезде против «Лады» 21 декабря. «Нефтехимик» отправится на выезд к ЦСКА 22 декабря.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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