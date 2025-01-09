Ги Буше о Якупове: «Мне очень нравится этот парень. У него всегда педаль газа в пол, не видел, чтобы он не выкладывался на полную»
Ги Буше поделился мнением о Наиле Якупове.
Форвард «Авангарда» сравнял счет в концовке матча с «Северсталью» (6:5 Б).
«С Якуповым все просто – мне очень нравится этот парень. У него всегда педаль газа в пол, не видел, чтобы он когда-нибудь не выкладывался на полную. Если он работает, то всегда по максимуму.
В целом все их звено показывает отличную игру на обеих сторонах площадки, тот же Якупов всегда борется за нейтральные шайбы и готов блокировать броски», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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