Агент Овечкина о 20+ голах в 20 сезонах подряд: «Очередное достижение, подтверждающее, что стабильность на таком уровне, – признак высочайшего мастерства!»
Агент Александра Овечкина оценил его очередное достижение.
Глеб Чистяков, представляющий интересы форварда «Вашингтона», прокомментировал тот факт, что Александр стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, забивший более 20 голов в 20 сезонах подряд.
«Очередное достижение Александра, подтверждающее, что стабильность на таком уровне, – признак высочайшего мастерства! Теперь мы идем дальше!» – сказал Чистяков.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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