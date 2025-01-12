Овечкин в 19-й раз первым в своей команде забил 20 голов за сезон – лучший результат в НХЛ
Александр Овечкин достиг отметки в 20 голов за сезон в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в конце матча с «Нэшвиллом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Овечкин, таким образом, в 19-й раз первым в своей команде забил 20 голов за сезон. Это рекорд среди всех игроков в истории НХЛ.
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