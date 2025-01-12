Овечкин в 19-й раз первым в своей команде забил 20 голов за сезон – лучший результат в НХЛ

Александр Овечкин достиг отметки в 20 голов за сезон в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » поразил пустые ворота в конце матча с «Нэшвиллом » (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин , таким образом, в 19-й раз первым в своей команде забил 20 голов за сезон. Это рекорд среди всех игроков в истории НХЛ .