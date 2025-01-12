Плющев о 10 пропущенных шайбах СКА за 2 матча: «Не считаю вратарскую позицию самой слабой»

Владимир Плющев высказался о 10 пропущенных СКА в 2 матчах.

Ранее СКА проиграл «Динамо» 4:5. Также было поражение 0:5 от «Спартака».

– Какие впечатления оставила игра СКА против московского «Динамо»?

– Равная игра, обоюдоострая. За 27 секунд был пропущен первый гол – несчастный случай. «Динамо» – это соперник, который достаточно серьезный, входит в зону плей-офф и находится в верхней части турнирной таблицы. Совершенно равные соперники и равная игра.

– СКА пропустил 10 шайб за два последних матча. Можно ли назвать вратарскую позицию самой слабой в клубе?

– Не думаю, что вратарская позиция самая слабая в этой ситуации. Игра есть игра, есть ошибки в обороне. Может быть, есть ошибки во вратарской игре, но говорить о том, что самая слабая линия вратарская – я не могу.

– Может быть, отсутствие стабильности на вратарской позиции как-то влияет?

– Вы знаете, чтобы делать какие-то серьезные умозаключения, надо непосредственно находиться в команде, слышать установки, знать, как все происходит, что требуют от игроков, какие взаимодействия вратарей с защитниками и тому подобное. Команда выигрывает, команда проигрывает. Не бывает так, что проигрывает один человек, а выигрывает вся команда. Правда, иногда бывает такое, – заявил экс-тренер сборной России.