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  • Плющев о Сергачеве: «Бывают спады у игроков, мало ли что у человека может случиться. Влияет многое: близкие, жена, дети, родители, любовницы и все остальное»
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Плющев о Сергачеве: «Бывают спады у игроков, мало ли что у человека может случиться. Влияет многое: близкие, жена, дети, родители, любовницы и все остальное»

Владимир Плющев оценил игру Михаила Сергачева в этом сезоне НХЛ.

26-летний защитник «Юты» провел 41 матч в текущем сезоне и набрал 29 (8+21) очков при полезности «-5». 

– Есть ли потенциал у Сергачева снова стать суперзвездой НХЛ или уже поздно?

– Бывают спады у игроков. Бывает – не спад. Мало ли что у человека может случиться

– Часто ли бывают спады на таком высоком уровне?

– Это зависит от очень многих факторов. Например: в семье какие-нибудь проблемы или со здоровьем. Есть многие личные факторы, которые нам даже недоступны.

Потому что человек – это живое существо. Тут влияет многое: близкие, родные, жена, дети, родители, любовницы и все остальное. 

– Не стоит перезагрузиться и вернуться в КХЛ на один сезон?

– Эти вещи хоккеисты всегда решают сами для себя. Они уже взрослые и сами понимают – что, чего и как. Они сами знают, в каком состоянии они находятся.

Давать какие-то советы и желать им того, на что они могут сказать: «Сиди ровно на своем стуле, мы сами разберемся» – не самая благодарная вещь. Поэтому, каждый решает сам.

Они уже «дети» достаточно взрослые и совершеннолетние. Советовать что-то, не зная каких-то нюансов, нереально, – сказал бывший главный тренер сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
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