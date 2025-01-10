Плющев про «Авангард»: «Насколько бездарно проведена селекционная работа в начале сезона, неграмотно расставлены тренеры. Идеология была неграмотная»
Владимир Плющев оценил произошедшие изменения в «Авангарде».
Команда тренера Ги Буше находится на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
«Здесь сложно что-либо сказать, потому что надо быть внутри. Если результат есть, значит, в этом есть заслуга тренера. Это безусловно так.
Вопрос в другом – насколько бездарная была проведена селекционная работа в начале сезона, неграмотно были расставлены тренерские кадры.
Сейчас все пришло к общему знаменателю, ведь не просто так «Авангард» отказался от многих игроков, кого-то вернули, и они сейчас выступают на хорошем уровне.
Это говорит о том, что идеология и политика была бездумная и неграмотная – это и приводило к тем вещам. Да, можно сказать, что без тренера ничего не обходится», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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