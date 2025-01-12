Мичков стал 2-м в «Филадельфии» в XXI веке среди новичков по скорости достижения 30 очков

Матвей Мичков набрал 30 очков в сезоне НХЛ.

Форвард «Филадельфии» забросил шайбу в ворота «Анахайма» (6:0). Теперь на счету Мичкова 30 (13+17) очков в 41 матче.

Мичков занял 6-е место в клубной истории среди новичков «Филадельфии» по скорости достижения 30 очков.

Быстрее всех в истории клуба в дебютном сезоне за клуб 30 очков набрал Эрик Линдрос, уложившийся в 23 матча. Второе место у Микаэля Ренберга и Петера Зезеля (31 матч). На четвертом месте Пелле Эклунд (35), топ-5 замкнул Шейн Гостисбеер (38).

Если говорить о XXI веке, то Мичков на 2-м месте после Гостисбеера.