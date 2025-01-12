Мичков о матче с «Анахаймом» и реакции фанатов «Филадельфии» на Готье: «Хотелось забить при такой атмосфере – получилось, слава богу. Спасибо болельщикам»

Матвей Мичков высказался о победе «Филадельфии» над «Анахаймом» (6:0).

Форвард «Флайерс» забросил шайбу в ворота «Дакс» в большинстве, что позволило ему завершить серию из 5 подряд игр без очков.

Болельщики пенсильванцев освистали форварда калифорнийцев Каттера Готье , ранее отказавшегося играть за «Филадельфию».

– Сегодня атмосфера помогла забить?

– Да, конечно. Хотелось забить при такой атмосфере. Получилось, слава богу. К тому же, в эти ворота не забивал еще ни разу (улыбается).

Считаю, что сегодня на матче была самая лучшая атмосфера. Спасибо болельщикам за поддержку, – сказал Мичков журналистам после матча через переводчика.

Болельщики «Филадельфии» освистали отказника Готье в его 1-м матче на арене «Флайерс». Они скандировали «Джейми лучше», когда Драйсдейл забил «Анахайму»