Мичков о матче с «Анахаймом» и реакции фанатов «Филадельфии» на Готье: «Хотелось забить при такой атмосфере – получилось, слава богу. Спасибо болельщикам»
Матвей Мичков высказался о победе «Филадельфии» над «Анахаймом» (6:0).
Форвард «Флайерс» забросил шайбу в ворота «Дакс» в большинстве, что позволило ему завершить серию из 5 подряд игр без очков.
Болельщики пенсильванцев освистали форварда калифорнийцев Каттера Готье, ранее отказавшегося играть за «Филадельфию».
– Сегодня атмосфера помогла забить?
– Да, конечно. Хотелось забить при такой атмосфере. Получилось, слава богу. К тому же, в эти ворота не забивал еще ни разу (улыбается).
Считаю, что сегодня на матче была самая лучшая атмосфера. Спасибо болельщикам за поддержку, – сказал Мичков журналистам после матча через переводчика.
Болельщики «Филадельфии» освистали отказника Готье в его 1-м матче на арене «Флайерс». Они скандировали «Джейми лучше», когда Драйсдейл забил «Анахайму»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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