Овечкин прервал серию из 3 игр без очков: 20-й гол в сезоне, передача, 2 броска и 2 блока за 14:31 с «Нэшвиллом». У него 32 балла в 27 матчах

Александр Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилла».

Капитан «Вашингтона » поразил пустые ворота в концовке встречи с «Предаторс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ, а также сделал результативную передачу.

39-летний россиянин прервал серию из 3 игр без очков. На его счету стало 32 (20+12) очка в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+13».

Сегодня Овечкин (14:31, 3:07 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2, а также сделал 2 блока.

Овечкин забил 873-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 21 шайба