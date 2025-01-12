Овечкин прервал серию из 3 игр без очков: 20-й гол в сезоне, передача, 2 броска и 2 блока за 14:31 с «Нэшвиллом». У него 32 балла в 27 матчах
Александр Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилла».
Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в концовке встречи с «Предаторс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ, а также сделал результативную передачу.
39-летний россиянин прервал серию из 3 игр без очков. На его счету стало 32 (20+12) очка в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+13».
Сегодня Овечкин (14:31, 3:07 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2, а также сделал 2 блока.
Овечкин забил 873-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 21 шайба
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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