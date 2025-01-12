  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 20 или более сезонах подряд. Рекорд у Хоу (22)
3

Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 20 или более сезонах подряд. Рекорд у Хоу (22)

Александр Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 20+ сезонах подряд.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:1), поразив пустые ворота. 

На счету 39-летнего россиянина стало 20 голов в 27 играх в текущем сезоне при 32 очках. 

Овечкин достиг отметки 20 шайб в каждом из 20 своих сезонов в лиге (начиная с 2005/06).

По числу таких сезонов подряд он обошел Брендана Шенахана (19, 1988/89 – 2007/08, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута) и уступает лишь Горди Хоу (22, 1949/50 – 1970/71). 

Овечкин забил 873-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 21 шайба

Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 20 или более сезонах за карьеру. Он догнал Фрэнсиса, рекорд у Хоу (22)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoНХЛ
logoБрендан Шенахан
рейтинги
logoАлександр Овечкин
logoГорди Хоу
logoВашингтон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хеллибак сделал 6-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска в матче с «Колорадо». Он повторил свой рекорд «Виннипега» по числу игр на ноль за одну регулярку
347 минут назад
Овечкин прервал серию из 3 игр без очков: 20-й гол в сезоне, передача, 2 броска и 2 блока за 14:31 с «Нэшвиллом». У него 32 балла в 27 матчах
4сегодня, 04:35
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл», «Оттава» разгромила «Питтсбург», «Филадельфия» крупно победила «Анахайм», «Вегас» против «Рейнджерс»
254сегодня, 04:00Live
Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 20 или более сезонах за карьеру. Он догнал Фрэнсиса, рекорд у Хоу (22)
11сегодня, 03:58
Овечкин забил 873-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 21 шайба
66сегодня, 03:46Видео
Мичков забил «Анахайму», прервав серию из 5 игр без очков. У него 13+17 в 41 матче в сезоне
6сегодня, 03:34Видео
Подколзин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча. У него 16 очков и «+11» в 42 играх в сезоне
3сегодня, 03:22Видео
Кучеров забил «Нью-Джерси» и вышел на 9-е место по голам среди россиян в истории НХЛ (338), обогнав Яшина
13сегодня, 03:10Видео
Марченко набрал очки в 4-м матче подряд – передача против «Сент-Луиса». У него 47 баллов в 43 играх
5сегодня, 02:52
Агент Тренина: «Нападки на Якова подчеркивают отсутствие чести и достоинства у Бабаева»
5сегодня, 02:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Коламбус» впервые в сезоне выдал серию из 4 побед подряд и закрепился в зоне плей-офф. Вратарь-новичок Гривс отразил 31 из 32 бросков «Сент-Луиса»
115 минут назад
Воронков продлил серию игр с очками до 4 – 0+1 с «Сент-Луисом». У него 30 баллов в 34 играх в сезоне
27 минут назад
Юрий Новиков предложил создать международный спортивный союз: «У нас достаточно именитых спортсменов. Они должны не вдогонку свистеть, а говорить заранее. Сначала стреляют не пушки, а слова»
сегодня, 02:37
Гусев о 5:4 со СКА после 1:3: «Важно отыгрываться в матчах, тем более перед плей‑офф»
сегодня, 02:24
«Оттава» разгромила «Питтсбург» (5:0), прервав серию из 4 поражений. «Пингвины» проиграли 5 из 6 последних матчей
сегодня, 01:53
Плющев о Сергачеве: «Бывают спады у игроков, мало ли что у человека может случиться. Влияет многое: близкие, жена, дети, родители, любовницы и все остальное»
5вчера, 22:01
Бобровский отразил 14 из 18 бросков «Бостона». «Флорида» проиграла в овертайме
1вчера, 21:53
«Бостон» обыграл «Флориду» и прервал серию из 6 поражений подряд. «Брюинс» – 6-е на Востоке
вчера, 21:22
Ларионов о замене Бочарова в игре с «Адмиралом»: «Первый гол – так и не понял, что случилось. Второй – шайба отскочила, но это говорит, что концентрация ушла. Надо было встряхнуть команду»
3вчера, 21:06
Новиков о Недомански: «Неприятно, когда нас понукают со всех сторон. Мы все время во всем отстаем, а потом начинаем кричать: «Сам дурак!»
1вчера, 20:34
Рекомендуем