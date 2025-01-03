Овечкин обошел Дионна и стал 3-м в истории НХЛ по голам в январе – 135. Лидирует Хоу – 154 гола, Гретцки – 2-й

Александр Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по одному из показателей.

В матче регулярного чемпионата «Вашингтон » в серии буллитов проиграл «Миннесоте » (3:4). 39-летний форвард забросил одну шайбу.

Этот гол стал для Овечкина 135-м в карьере, забитым в январе. Он обошел Марселя Дионна и занял третью позицию по этому показателю.

Россиянина опережают только Горди Хоу (154 шайбы) и Уэйн Гретцки (152 гола).

Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов – я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время»