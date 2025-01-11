Ожиганов о 5:4 со СКА: «Для «Динамо» победить в таком напряженным матче, отыгравшись с 1:3, дорогого стоит. Команда правильно среагировала, перевернула игру»
– Последний раз «Динамо» в Москве обыгрывало СКА четыре года назад. Это было настолько давно, что в том матче вы находились по другую сторону баррикад и тогда играли за СКА. Насколько важно было прервать столь неудачную серию?
– Знаете, у нас вообще была такая тенденция, что мы хорошо играли большие матчи. Получались зрелищные встречи, но мы уступали.
И победить в таком большом и напряженным матче, отыгравшись в нем с 1:3, мне кажется, это дорогого стоит. Это нужно и для уверенности команды. И вообще это очень классные ощущения.
– В начале встречи пропустили три довольно необязательные шайбы за три минуты, но потом выстояли в меньшинстве. Это был один из ключевых моментов, который помог перевернуть ход матча?
– Конечно. Ребята – красавцы, кто играл в меньшинстве. Не могу сказать, что мы пропустили случайные голы. В хоккее нет ничего случайного. У нас было немного шоковое состояние. Но классно, что команда правильно среагировала и перевернула игру.
– Наверное, сегодня единственная ложка дегтя – это большинство? Реализуй хотя бы одно из трех удалений СКА на старте третьего периода, и наверняка было бы легче довести игру до победы.
– И тем не менее в конце ребята забили. Гусь разобрался. Поэтому большинство все равно реализовали.
– В этом сезоне у «Динамо» часто случались необязательные поражения на домашнем льду после больших побед. Тут можно вспомнить и «Барыс», и другие осечки. Как избежать подобного на следующей игровой неделе?
– Нам надо делать выводы и учиться на своих ошибках. Вы правильно вспомнили про игру с «Барысом». Хотя там и была пауза, но мы не будем списывать на нее свое поражение.
После классной и хорошей встречи с «Магниткой» надо было побеждать и «Барыс». Так что нам надо выравнивать наш общий уровень, – сказал защитник «Динамо».
Гусев прибил СКА голом на последней минуте. До овертайма оставалось 27 секунд
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