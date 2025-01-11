Ротенберг о победном голе Гусева: «СКА 10 минут играл в меньшинстве, если он забивает только одну шайбу... Это мастер, я уважаю всех игроков, которые помогали нам побеждать»
Петербургский клуб проиграл московскому «Динамо» со счетом 4:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард бело-голубых Никита Гусев отметился победной шайбой на 60-й минуте игры.
– Победную шайбу в ваши ворота забросил Никита Гусев. И вообще, в составе «Динамо» собрано столько количества игроков, которые вам знакомы. Это и Пыленков, и Подъяпольский, и Ожиганов, и Сергеев. Какие чувства вы испытываете, когда вас обыгрывают ваши бывшие хоккеисты, которые играли за СКА и много полезного сделали для вашей команды?
– Не только для СКА. И для сборной России! Мы все помним прекрасно, как Никита Гусев стал героем Олимпиады. Он вместе с командой, сборной России подарил нашей стране победу.
Вместе со всеми и с тренерским штабом мы вместе выиграли Олимпиаду в Южной Корее. Только с большим уважением относимся к каждому игроку.
Если мы посмотрим все наши очные матчи – да, сегодня мы проиграли – но много раз уже побеждали «Динамо». Понимаем, как играть против ребят. И я еще раз скажу, играем 10 минут в меньшинстве, если Гусев забивает только одну шайбу...
Конечно, идеальным результатом было бы ноль пропущенных в меньшинстве, но если Гусеву отдать столько пространства, конечно, он забьет. Если с Гусевым сыграть плотно, ему сложнее.
Это мастер, и я с большим уважением отношусь ко всем игрокам, которые были когда-либо в СКА. Они всегда помогали команде побеждать. И в сборной России тоже отрабатывали всегда честно, на 100 процентов, – сказал главный тренер СКА.
Гусев об улыбке после победной шайбы в ворота СКА на 60-й минуте: «Думаю, вы сами догадываетесь, почему. Очень важно обыграть сильную команду»
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