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Агент Тренина: «Нападки на Якова подчеркивают отсутствие чести и достоинства у Бабаева»

Агент Якова Тренина отреагировал на обвинения со стороны агента Шуми Бабаева.

Бабаев заявил, что его бывший клиент Тренин подписал контракт с «Миннесотой» за его спиной, обвинил его в непорядочности и обещал подать в суд.

«Я хочу полностью опровергнуть ложные заявления, сделанные Шуми Бабаевым в недавней статье. Мы с нетерпением ожидаем, что он обратится в арбитраж в соответствии с Регламентом работы сертифицированных агентов профсоюза игроков НХЛ. Этот процесс позволит окончательно разобраться и привлечь Бабаева к ответственности за оскорбительные, непрофессиональные и клеветнические заявления, которые он сделал в мой адрес, а также в адрес Якова Тренина и Рича Винтера.

Также хотел бы отметить, что вопреки своему заявлению никакую зарплату Бабаев мне не платил. Это легко проверить, запросив у него выписки с лицевых счетов о выплате зарплаты сотруднику или контракта о приеме на работу. Этих документов у него нет, что наглядно подтверждает ложь заявления Бабаева.

Заявление Бабаева о ведении переговоров с клубом НХЛ без разрешения игрока или подписанного агентского договора с игроком является нарушением регламента работы агентов НХЛ и может повлечь серьезное дисциплинарное наказание, вплоть до лишения агентской лицензии НХЛ.

Яков — один из самых порядочных, справедливых и честных людей, которых я встречал в своей жизни. Он пользуется большим уважением среди игроков,  тренеров, руководителей клубов и болельщиков. Утверждение Бабаева о том, что Яков поступил недобросовестно, абсолютно беспочвенно и оскорбительно, которое подчеркивает полное отсутствие чести и достоинства у Бабаева в его нападках на бывшего клиента.

Несмотря на то, что остальные заявления Бабаева, касающиеся моей репутации, также полностью лживы, я воздержусь от публичных комментариев, поскольку правила работы агентов НХЛ требуют решать подобные вопросы исключительно в арбитраже и не выносить их в прессу. 

Эти правила также обязывают сертифицированных агентов вести себя профессионально и уважительно, исключая любое злоупотребление, инсинуации или дискриминацию. К сожалению, Бабаев не соблюдал этих стандартов в своих недавних эмоциональных заявлениях, и мы намерены поднять этот вопрос в арбитраже, если Бабаев действительно в него обратится», — сказал Ренат Мамашев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЯков Тренин
logoШуми Бабаев
logoМиннесота
logoРенат Мамашев
logoНХЛ
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