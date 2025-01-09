Шуми Бабаев: «У меня будет арбитраж с Трениным – поступил некрасиво, не расплатился со мной. Таких, как Мамашев, интересуют только деньги. Смотрю, как он работает – это смешно»

Шуми Бабаев рассказал о рабочем конфликте с Яковом Трениным.

«Ренат Мамашев работал со мной как агент. Я платил ему зарплату, чтобы он отслеживал игроков в Америке, помогал им, решал проблемы.

Параллельно с этим он уговаривал игроков работать с ним за моей спиной, рассказывал, какой он офигенный агент. Но у него нет опыта, ничего нет.

Я сейчас смотрю, как он работает – и это смешно. Он человек, который ничего не понимает, ведет себя непорядочно и все равно скоро закончит, как и все игроки, которые с ним работают. У него просто нет стратегии, в бизнес зашел некрасиво и неправильно.

Таких, как он, как Рич Винтер, с которым я сотрудничал в Америке как консультант, ничего, кроме денег, не интересует. У нас шел разговор за Якова Тренина , и Винтер, как и Мамашев, говорил: «Да пофиг, возьми двусторонний контракт, пойди навстречу клубу».

А зачем я должен идти навстречу клубу? Я пробил ему односторонний – и это уже шаг в будущее. А если бы я его послушал, Яков был бы на двухстороннем.

Но Тренин все равно поступил непорядочно, пошел на их уговоры, хотя ему и Ричу я платил деньги. Яков сейчас работает с ними и до сих пор не расплатился со мной.

Сейчас у меня с ним будет арбитраж, я подам в суд, потому что человек поступил некрасиво. Когда человек меняет агента и тому причина, что он плохо работает – вопросов нет.

Но я позвонил Якову и сказал: «Я тебе сделал контракт в «Миннесоту» на 10 миллионов на три года. Если ты хочешь больше, сделаем больше, но это твой контракт».

Через неделю Тренин за моей спиной заключает контракт на четыре года с прибавкой денег. То есть все то же самое, что и я ему сделал. Это некрасиво.

То, что я с ним общался каждый день, знал обо всех нюансах, как он играл, двигал его, пытался психологически ему помогать – где это все, где сейчас Тренин? Три очка за 29 матчей», – сказал агент Шуми Бабаев .