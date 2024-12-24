Агент Тренина о контракте: «Было много предложений, но «Миннесота» – идеальный вариант. «Колорадо» хотел его оставить, но у них не так много денег под потолком»

Агент Якова Тренина прокомментировал контракт игрока с «Миннесотой».

В межсезонье 27-летний форвард подписал с клубом четырехлетнее соглашение. Средняя годовая зарплата (кэпхит) Тренина составляет 3,5 млн долларов.

В этом регулярном чемпионате российский нападающий набрал 5 (2+3) очков в 30 матчах при среднем игровом времени 13:27 и полезности «плюс 7».

– Твой первый контракт в НХЛ – сделка для Тренина с «Миннесотой». Расскажи, как все происходило?

– «Колорадо» был очень заинтересован в том, чтобы его оставить, но у клуба не так много денег под потолком. В любом контракте есть два главных критерия: срок и сумма. По сроку они давали то, что мы хотели. По сумме – не сказать, что они далеко были.

Им нужно было сделать обмен, чтобы все сошлось, чтобы высвободить деньги – все тянулось до последнего момента.

– Как это происходит обычно? Тебя уведомляют, что подписывать не будут?

– Нет. Мы вели переговоры, обсуждали, но им нужно было время. Мы спокойно ждали, потому что было понимание, что таких игроков на рынке немного, и спрос будет очень большой.

В итоге до 1 июля ничего не случилось, а потом уже открылся рынок – и оказалось много предложений. От «Миннесоты » посчитали самым идеальным.

– Когда поступает несколько предложений, что следующее по важности после срока и суммы?

– Смотрим на все в совокупности. Это как раз одна из функций представителя игрока – объяснить, какой вариант будет лучшим. Нет такого, что нужно выкрутить всем руки и хапнуть максимум за один год, а дальше посмотрим. Я смотрю на то, чтобы дать игроку возможность зарабатывать много и играть долго.

Для Яши «Миннесота» была идеальным вариантом. Там знакомый ему тренер, они четко говорили, где его видят, как его будут использовать.

К примеру, в «Колорадо » очень много играют лидеры, они проводят на льду больше 20 минут. А Джон Хайнс распределяет игровое время более равномерно. Понятно, что там лидеры тоже проводят больше времени, чем остальные игроки, но не так сильно, – сказал в интервью Спортсу’’ хоккейный агент Ренат Мамашев .

Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева