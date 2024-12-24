Тренин в матче с «Чикаго»: 2 передачи, 2 хита и «+2» за 8:49. У него 5 очков в 30 играх
Яков Тренин сделал 2 передачи в матче с «Чикаго».
Форвард «Миннесоты» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (4:3).
На счету 27-летнего россиянина стало 5 (2+3) баллов в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Сегодня Тренин (8:49, «+2») отметился 1 броском в створ и 2 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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