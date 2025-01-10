Никитин после 5:4 со «Спартаком»: «Выиграли. Единственное, травма Исаева – неприятный момент. Она должна мобилизовать, сплотить»
«Выиграли. Единственное, травма Исаева – это неприятный момент. Она должна мобилизовать, сплотить.
Что с Исаевым? Он уехал на обследование. Надеемся, что будет по минимуму.
Нервный третий период? И соперник постарался, и мы ошибались. Нужно отдать должное «Спартаку». Мы создали предпосылки для этого, а соперник воспользовался.
Хорошая команда в любой ситуации должна находить хладнокровие. Не то чтобы мы специально не стали брать тайм-аут. Здесь нужно самим проходить через такие ситуации.
Хорошо, что нашлись ребята, которые смогли перевести игру к воротам соперника. Но от всего ты застраховаться не можешь, да и не нужно. Команда должна быть самоуправляемая. Мы не снимаем с себя ответственности, но на льду решения принимают ребята», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий