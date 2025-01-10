Никитин после 5:4 со «Спартаком»: «Выиграли. Единственное, травма Исаева – неприятный момент. Она должна мобилизовать, сплотить»

Игорь Никитин подвел итоги матча против «Спартака» (5:4).

«Выиграли. Единственное, травма Исаева – это неприятный момент. Она должна мобилизовать, сплотить.

Что с Исаевым? Он уехал на обследование. Надеемся, что будет по минимуму.

Нервный третий период? И соперник постарался, и мы ошибались. Нужно отдать должное «Спартаку ». Мы создали предпосылки для этого, а соперник воспользовался.

Хорошая команда в любой ситуации должна находить хладнокровие. Не то чтобы мы специально не стали брать тайм-аут. Здесь нужно самим проходить через такие ситуации.

Хорошо, что нашлись ребята, которые смогли перевести игру к воротам соперника. Но от всего ты застраховаться не можешь, да и не нужно. Команда должна быть самоуправляемая. Мы не снимаем с себя ответственности, но на льду решения принимают ребята», – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .