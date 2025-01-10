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Жамнов о 4:5 от «Локомотива»: «Проиграли борьбу. Это не ошибки, мы просто не играли. Против такой топовой команды нельзя проводить матчи в подобном роде»

Алексей Жамнов высказался после матча против «Локомотива» (4:5).

В среду московская команда обыграла СКА в Санкт-Петербурге со счетом 5:0.

– Чего тут говорить, начали замечательно. Многие игроки еще остались в Петербурге. Нельзя с таким соперником так начинать игры. От этого и результат. Радует, что бились до конца. А так, «Локомотив» с победой.

– Откуда такие ошибки, из головы?

– Какие ошибки, когда команда не играла? Проиграли борьбу. Это не ошибки, просто не играли.

– Загидулина поменяли, чтобы встряхнуть?

– Да. Там пятак забрали. Против такой топовой команды нельзя проводить матчи в подобном роде.

– Насколько тревожит, что первое звено пропускает много шайб?

– Наша кухня, разберемся.

– Если бы не было провала в первом периоде, команда имела бы шансы против такой системной команды, как «Локомотив»?

– Я просто не могу понять ваш вопрос. Что значит иметь шансы? Мы их имеем, но мы должны играть все 60 минут. Если вы не верите, то я верю в своих ребят.

– Прогресс третьей тройки. С чем это связано?

– Это единственная тройка, которая играет по заданию и делает то, что мы просим.

– Вы сказали, что многие остались в Петербурге. Уверенность переросла в самоуверенность?

– Много сил и эмоций отдали там, но это объяснение тому, почему у нас больше половины вышли неготовыми к «Локомотиву».

С таким клубом надо быть готовым к борьбе и выполнять задание. У нас, скажу еще раз, этого не было, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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