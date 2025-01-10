Дмитрий Симашев: «Макар пришел в НХЛ через два сезона, дозревая в других лигах. Смотрел о нем видео, и там говорили: «У этого игрока туманные перспективы»

Дмитрий Симашев рассказал о том, за кем следит в НХЛ из защитников.

– Сейчас много говорят о защитнике «Монреаля» Лэйне Хатсоне. Он насколько силен? Один из кандидатов на «Колдер Трофи», может стать лучшим новичком сезона.

– Он очень интересно играет в атаке. Но для меня есть в НХЛ три чисто атакующих защитника, на которых я больше всего смотрю. Это Кэйл Макар , Куинн Хьюз и вот сейчас Хатсон.

Да, понятно, парень из «Монреаля» молодой, где-то много ошибается. Но через время, думаю, он будет как Хьюз, если даже не лучше.

Вот это тип чисто атакующих защитников. Другие ребята, как Расмус Далин или Миро Хейсканен, они больше универсалы, нацеленные построже на оборону.

– Вы считаете, что Хатсон может и Макара потеснить?

– Я пока не могу ничего говорить. Но когда Макара задрафтовали, то он же только под четвертым номером ушел.

И в НХЛ он пришел только через два сезона, дозревая в других лигах. И про него заявляли, что Макару нет места в «Колорадо».

Я это точно помню, потому что смотрел тогда о нем видео. И там говорили: «У этого игрока туманные перспективы». Ну и где же тут туман? – сказал защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев, который задрафтован «Ютой».