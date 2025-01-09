Шелдон Ремпал: «В России другая еда, образ жизни. Каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша»
– Сравните КХЛ и НХЛ.
– В КХЛ другой хоккей – у игроков есть больше пространства, команды больше защищаются. Так что тут точно другой хоккей. Адаптация к нему заняла некоторое время. Были некоторые сбивающие моменты в начале, но сейчас я к ним привык.
В России меня удивил другой стиль жизни. Тут другая еда, другой образ жизни. Я здесь уже пять месяцев, каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша.
– Как вам отопление зимой?
– Все хорошо, везде внутри тепло, хотя на улице холодно.
– Играли ли вы против Овечкина в НХЛ?
– Нет, никогда. Но я играл против других россиян. Против Ковальчука, он был хорош.
Овечкин вот-вот собирается побить рекорд Гретцки. Думаю, он это сделает.
– В чем феномен Овечкина?
– У него элитный бросок, – сказал канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал.
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