Шелдон Ремпал: «В России другая еда, образ жизни. Каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша»

Шелдон Ремпал поделился впечатлениями от жизни в России.

– Сравните КХЛ и НХЛ.

– В КХЛ другой хоккей – у игроков есть больше пространства, команды больше защищаются. Так что тут точно другой хоккей. Адаптация к нему заняла некоторое время. Были некоторые сбивающие моменты в начале, но сейчас я к ним привык.

В России меня удивил другой стиль жизни. Тут другая еда, другой образ жизни. Я здесь уже пять месяцев, каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша.

– Как вам отопление зимой?

– Все хорошо, везде внутри тепло, хотя на улице холодно.

– Играли ли вы против Овечкина в НХЛ?

– Нет, никогда. Но я играл против других россиян. Против Ковальчука, он был хорош.

Овечкин вот-вот собирается побить рекорд Гретцки. Думаю, он это сделает.

– В чем феномен Овечкина?

– У него элитный бросок, – сказал канадский нападающий «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал .