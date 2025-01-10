Симашев о скучном хоккее «Локомотива»: «Да без разницы! Если скажут «автобус» – ну ладно. Обыграйте нас сначала, а потом что-то говорите»

Дмитрий Симашев отреагировал на критику стиля хоккея «Локомотива».

Команда тренера Игоря Никитина лидирует в таблице Западной конференции.

– Вас не бесит, когда говорят, что «Локомотив» играет в скучный хоккей?

– Да мне без разницы! Пусть что хотят, то и говорят. Если мне скажут «автобус» – ну ладно. Вообще все равно. Обыграйте нас сначала, а потом что-то говорите.

– Специалисты отмечают, что «Локомотив» изменился по сравнению с прошлым сезоном. Вы даже поменяли схему. Действительно ли вам пришлось перестраиваться после 0-4 в финале с «Металлургом»?

– Да мы ничего не перестраивали. Просто стали играть более активно. Не буду вдаваться в схемы – мы действуем по ситуации.

Просто в некоторых моментах мы сейчас играем более активно и в зоне атаки, и в зоне обороны, и при построении.

Ничего особо не меняли, но небольшие корректировки были сделаны, – сказал защитник «Локомотива » Дмитрий Симашев .