Симашев о скучном хоккее «Локомотива»: «Да без разницы! Если скажут «автобус» – ну ладно. Обыграйте нас сначала, а потом что-то говорите»
Команда тренера Игоря Никитина лидирует в таблице Западной конференции.
– Вас не бесит, когда говорят, что «Локомотив» играет в скучный хоккей?
– Да мне без разницы! Пусть что хотят, то и говорят. Если мне скажут «автобус» – ну ладно. Вообще все равно. Обыграйте нас сначала, а потом что-то говорите.
– Специалисты отмечают, что «Локомотив» изменился по сравнению с прошлым сезоном. Вы даже поменяли схему. Действительно ли вам пришлось перестраиваться после 0-4 в финале с «Металлургом»?
– Да мы ничего не перестраивали. Просто стали играть более активно. Не буду вдаваться в схемы – мы действуем по ситуации.
Просто в некоторых моментах мы сейчас играем более активно и в зоне атаки, и в зоне обороны, и при построении.
Ничего особо не меняли, но небольшие корректировки были сделаны, – сказал защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.
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