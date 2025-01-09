«Спартак» занимает 2-е место на Западе и на 4 очка опережает «Динамо» Минск, идущее 7-м

Между 2-й и 7-й командами Западной конференции КХЛ всего 4 очка разницы.

«Спартак» обыграл СКА со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда Алексея Жамнова набрала 57 очков в 41 матче и занимает второе место в таблице Западной конференции.

«Динамо » Минск , идущее 7-м, имеет в активе 53 балла в 43 играх и отстает от «Спартака » на 4 очка.

У лидирующего на Западе и в общей таблице КХЛ «Локомотива » 70 очков в 44 матчах.