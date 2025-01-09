«Спартак» занимает 2-е место на Западе и на 4 очка опережает «Динамо» Минск, идущее 7-м
Между 2-й и 7-й командами Западной конференции КХЛ всего 4 очка разницы.
«Спартак» обыграл СКА со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда Алексея Жамнова набрала 57 очков в 41 матче и занимает второе место в таблице Западной конференции.
«Динамо» Минск, идущее 7-м, имеет в активе 53 балла в 43 играх и отстает от «Спартака» на 4 очка.
У лидирующего на Западе и в общей таблице КХЛ «Локомотива» 70 очков в 44 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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