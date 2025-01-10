Майк Кнубл: «Овечкин продолжает играть в хоккей с наслаждением, хотя с возрастом оно немного утихает. Победа в Кубке Стэнли стала важным достижением для него»
Майк Кнубл оценил значимость выигрыша Кубка Стэнли для Александра Овечкина.
Кнубл – единственный хоккеист, который пересекался в одной команде по ходу карьеры и с Уэйном Гретцки, и с Александром Овечкиным.
«Думаю, что победа в Кубке Стэнли тоже была очень важна для него. Это стало важным достижением для него.
Вы же не хотите быть гольфистом, который никогда не выигрывал крупный турнир, понимаете?. Думаю, что командная победа была для него пунктом, который нужно было выполнить.
Приятно видеть Александра счастливым, видеть его радость. Когда он был младше, его переполняла радость, и это было заметно.
Со временем ты становишься старше, и наслаждение немного утихает, но он все равно продолжает играет с ней», – сказал Майк Кнубл, который провел 1068 матчей в НХЛ и набрал 548 (278+270) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
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