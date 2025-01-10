  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Майк Кнубл: «Овечкин продолжает играть в хоккей с наслаждением, хотя с возрастом оно немного утихает. Победа в Кубке Стэнли стала важным достижением для него»
0

Майк Кнубл: «Овечкин продолжает играть в хоккей с наслаждением, хотя с возрастом оно немного утихает. Победа в Кубке Стэнли стала важным достижением для него»

Майк Кнубл оценил значимость выигрыша Кубка Стэнли для Александра Овечкина.

Кнубл – единственный хоккеист, который пересекался в одной команде по ходу карьеры и с Уэйном Гретцки, и с Александром Овечкиным.

«Думаю, что победа в Кубке Стэнли тоже была очень важна для него. Это стало важным достижением для него. 

Вы же не хотите быть гольфистом, который никогда не выигрывал крупный турнир, понимаете?. Думаю, что командная победа была для него пунктом, который нужно было выполнить.

Приятно видеть Александра счастливым, видеть его радость. Когда он был младше, его переполняла радость, и это было заметно. 

Со временем ты становишься старше, и наслаждение немного утихает, но он все равно продолжает играет с ней», – сказал Майк Кнубл, который провел 1068 матчей в НХЛ и набрал 548 (278+270) очков.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoМайк Кнубл
logoВашингтон
logoКубок Стэнли
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Кнубл: «Овечкин переделал хоккей по-своему – больше блеска, яркости. Мы все копировали Гретцки, а сегодня дети копируют игру Александра»
37вчера, 19:50
Майк Кнубл: «Люди в США знают Овечкина. Играешь в волейбол на пляже в Калифорнии, можешь спросить: «Кто такой Овечкин?». Тебе ответят: «О, это тот русский парень из Вашингтона, да?»
20вчера, 17:51
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион мира-1972 Вацлав Недомански: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов»
3348 минут назад
Гендиректор «Барыса» о детском хоккее: «У нас нет ни одного воспитанника среди хоккеистов НХЛ. Шведская школа – одна из лучших в мире, там запрещено играть на результат»
4сегодня, 10:15
Губернатор Рязанской области: «Выйти в КХЛ не сложно – нужно вложить большие средства, купить легионеров. Ничего, кроме денег, не нужно. Важнее создать систему подготовки»
11сегодня, 09:51
Бабаев о том, что его называют королем хоккейного бизнеса в России: «Не может льстить – потому что это правда. Кем бы ни был человек – уборщиком, руководителем – я со всеми здороваюсь за руку»
9сегодня, 09:41
«Предпочел бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин». Недомански о погоне в НХЛ
84сегодня, 09:30
Василий Подколзин: «Макдэвид наберет 2000 очков, думаю. Сейчас еще подпишет контракт на 8 лет, а потом еще на 8»
12сегодня, 09:15
КХЛ. «Салават» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Минск примет «Сибирь», «Локомотив» против «Спартака», «Куньлунь» сыграет с ЦСКА
42сегодня, 08:50
Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии сайта НХЛ. Арниел – 2-й, Хайнс – 3-й, Киф – 4-й
15сегодня, 08:40
Борис Ротенберг-младший о Романе: «Брат делает многое для популяризации хоккея – вы многого не знаете. Поздравляю его, что СКА идет неплохо. Он делает всевозможное для каждого пацана»
130сегодня, 08:20
Мэттьюс и Марнер набрали по «минус 6» при 3:6 в матче против «Каролины». Это антирекорд для игроков «Торонто» в XXI веке
21сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен забил 25 голов в 5 сезонах подряд – второй показатель в истории «Колорадо». Сакик делал это 9 сезонов подряд
8 минут назад
Пилипенко ощущает рост цен: «Бензин стал гораздо дороже. Невозможно не обращать внимания на это»
143 минуты назад
Форварда «Сиэтла» Спронга не забрали с драфта отказов. Он набрал 2 очка в 10 матчах сезона НХЛ
153 минуты назад
Бояркин подписал 3-летний контракт с «Барысом». Вратарь отражает 93,2% бросков при трех шатаутах в этом сезоне
1сегодня, 10:05
Пойнт – 6-й хоккеист в истории «Тампы» с 600 очками в НХЛ. Перед ним идет Хедман (758), лидирует Стэмкос (1137)
1сегодня, 08:55
«Айлендерс» не забили в большинстве 21 раз подряд. У команды Руа худшая реализация в НХЛ – 10,9%
4сегодня, 08:10
Луукконен с шатаутом, Джордан Стаал с хет-триком и Кросби с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:10
Василевский вышел на 8-е место по числу побед в НХЛ среди вратарей из Европы (311), обогнав Лехтонена
1сегодня, 06:55
Драйзайтль – 5-й европеец в истории НХЛ с 30+ шайбами в 7 или более сезонах подряд. В списке – Овечкин, Ягр, Курри и Ковальчук
9сегодня, 06:45
Романов против «Вегаса»: 2 передачи, 2 хита, 2 потери и «+3» за 20:58. У защитника 0+9 в 30 играх в сезоне
3сегодня, 05:55
Рекомендуем