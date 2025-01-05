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Марченко забил «Сент-Луису» и обновил личный рекорд по очкам за сезон НХЛ – 43 (17+26) в 40 играх

Кирилл Марченко забил «Сент-Луису» и обновил личный рекорд по очкам за сезон.

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (6:4). 

На счету 24-летнего россиянина стало 43 (17+26) очка в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+22».

Он обновил личный рекорд результативности за сезон – в прошлой регулярке у нападающего было 42 (23+19) балла в 78 играх. 

Сегодня Марченко (21:28, 2:13 – в большинстве, «+3») отметился 5 бросками в створ и трижды промахнулся. Также у него 1 блок, 1 перехват и 3 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoНХЛ
logoКирилл Марченко
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