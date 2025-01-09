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Зак Фукале: «У меня есть итальянские и французские корни. Учу итальянский, как и русский. Я вообще люблю учить языки»

Зак Фукале рассказал, что у него есть итальянские и французские корни.

Хоккеист является уроженцем канадского города Лаваль.

– Болельщики «Трактора» просили узнать, какие у вас корни – французские или итальянские?

– У меня есть итальянские корни (моя фамилия Фукале – итальянская), как и французские тоже.

– Вы говорите по-французски. А как насчет итальянского языка?

– Немного. Я понимаю, когда в моей семье говорят по-итальянски, в том числе моя бабушка. Я учу итальянский язык, как и русский. Я вообще люблю учить языки.

– Вы считаете себя итальянцем?

– Все это часть меня и моей семьи. Со стороны отца наша семья следует итальянским традициям, и мне нравится быть частью этих вещей. Все это делает меня тем, кто я есть, – сказал вратарь «Трактора» Зак Фукале.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoЗак Фукале
logoКХЛ
logoТрактор
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