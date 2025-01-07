Вратарь «Трактора» Фукале сделал 2-й шатаут подряд, отразив 18 бросков в матче с «Ладой»

Вратарь Зак Фукале помог «Трактору» победить «Ладу» (5:0).

29-летний голкипер отразил все 18 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 7-й шатаут Зака Фукале в нынешнем сезоне. Он сыграл на ноль во втором матче подряд.