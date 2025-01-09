Фукале провел 7-й матч на ноль в сезоне и обновил рекорд «Трактора». В сезоне-2023/24 у Зака было 6 шатаутов

Зак Фукале обновил рекорд «Трактора» по числе шатаутов в одном сезоне КХЛ.

Челябинский клуб победил «Ладу» (5:0) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

29-летний голкипер «Трактора» Зак Фукале отразил все 18 бросков по своим воротам. Это 7-й шатаут Фукале в нынешнем сезоне, он сыграл на ноль во втором матче подряд.

Таким образом, канадец обновил рекорд «Трактора » по числу шатаутов в одном сезоне КХЛ, который ранее принадлежал ему же. В сезоне-2023/24 Фукале провел 6 матчей регулярного чемпионата на ноль.

«Трактор» занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 44 матчах.