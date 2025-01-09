Фукале провел 7-й матч на ноль в сезоне и обновил рекорд «Трактора». В сезоне-2023/24 у Зака было 6 шатаутов
Зак Фукале обновил рекорд «Трактора» по числе шатаутов в одном сезоне КХЛ.
Челябинский клуб победил «Ладу» (5:0) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
29-летний голкипер «Трактора» Зак Фукале отразил все 18 бросков по своим воротам. Это 7-й шатаут Фукале в нынешнем сезоне, он сыграл на ноль во втором матче подряд.
Таким образом, канадец обновил рекорд «Трактора» по числу шатаутов в одном сезоне КХЛ, который ранее принадлежал ему же. В сезоне-2023/24 Фукале провел 6 матчей регулярного чемпионата на ноль.
«Трактор» занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 44 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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