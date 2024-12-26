Гру об 1:3 с «Автомобилистом»: «Обидно пропускать две шайбы в концовке. Благодаря Фукале «Трактор» претендовал на победу до конца, конкурентная игра в целом»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Автомобилистом».
Челябинский клуб проиграл со счетом 1:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Очень обидно пропускать две шайбы в самой концовке, но в целом это была очень конкурентная игра от начала и до самого конца.
Наш вратарь Фукале был одним из виновников того, что мы до самого конца претендовали на победу в матче», – сказал Гру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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