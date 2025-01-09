Вячеслав Фетисов: «Надо, чтобы дискриминация по отношению к детям из бедных семей пропала. Хоккей должен быть доступен для всех»
Вячеслав Фетисов высказался о доступности хоккея для детей из бедных семей.
«В 2025 году я желаю российскому хоккею развиваться на всей территории страны. Командам желаю интересных игр, захватывающего розыгрыша Кубка Гагарина и доступности хоккея для всех детей.
Надо, чтобы у нас пропала дискриминация по отношению к детям из бедных семей. Хочу, чтобы этот вопрос как можно скорее решился.
Хоккей должен быть доступен для всех. Если мы решим этот вопрос, у нас будут хорошие перспективы», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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