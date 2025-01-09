Вячеслав Фетисов: «Надо, чтобы дискриминация по отношению к детям из бедных семей пропала. Хоккей должен быть доступен для всех»

Вячеслав Фетисов высказался о доступности хоккея для детей из бедных семей.

«В 2025 году я желаю российскому хоккею развиваться на всей территории страны. Командам желаю интересных игр, захватывающего розыгрыша Кубка Гагарина и доступности хоккея для всех детей.

Надо, чтобы у нас пропала дискриминация по отношению к детям из бедных семей. Хочу, чтобы этот вопрос как можно скорее решился.

Хоккей должен быть доступен для всех. Если мы решим этот вопрос, у нас будут хорошие перспективы», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .