  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Фетисов: «Надо, чтобы дискриминация по отношению к детям из бедных семей пропала. Хоккей должен быть доступен для всех»
3

Вячеслав Фетисов: «Надо, чтобы дискриминация по отношению к детям из бедных семей пропала. Хоккей должен быть доступен для всех»

Вячеслав Фетисов высказался о доступности хоккея для детей из бедных семей.

«В 2025 году я желаю российскому хоккею развиваться на всей территории страны. Командам желаю интересных игр, захватывающего розыгрыша Кубка Гагарина и доступности хоккея для всех детей.

Надо, чтобы у нас пропала дискриминация по отношению к детям из бедных семей. Хочу, чтобы этот вопрос как можно скорее решился.

Хоккей должен быть доступен для всех. Если мы решим этот вопрос, у нас будут хорошие перспективы», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
детский хоккей
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoВячеслав Фетисов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартемьянов о карьере тренера: «Заканчивать пока не собираюсь. Желание работать есть, есть порох в пороховницах»
12 января, 18:59
Экс-жена Радулова о сыне: «Жду, когда Саша переедет в Москву и сможет полноценно заниматься хоккеем Макара. Я женщина, еще и гимнастка. Когда указываю на ошибки, он нервничает»
530 декабря 2024, 14:22
Ротенберг об Анисине: «Из него может вырасти хороший тренер, знакомый с методиками СССР – отец поможет. Вот бы у всех наших игроков были такие быстрые ноги, как у Михаила»
2928 декабря 2024, 15:39
Рекомендуем
Главные новости
Селебрини – главный претендент на «Колдер Трофи», Хатсон – 2-й, Мичков – 3-й, Цыплаков – 6-й (NHL.com)
6 минут назад
Кожевников о бане России: «Как Трамп скажет, так и будет. Тардиф ни на что не влияет, просто хочет «лизнуть» у кого надо, шут гороховый»
823 минуты назад
КХЛ. «Автомобилист» примет «Адмирал», «Лада» сыграет с «Барысом», «Сочи» против «Амура»
1136 минут назад
Костомаров об опросе ВЦИОМ: «Стоять рядом с Овечкиным – это очень круто. Он великий хоккеист, с каждой игрой все ближе к рекорду Гретцки»
653 минуты назад
Фетисов о бане России: «Не понимаю людей, которые хотят вернуться без флага и гимна. Хоккей – национальная игра. Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение»
21сегодня, 11:09
Александр Кожевников: «Ротенберг троллингом всколыхивает наше болото. Своими интервью он подогревает интерес к КХЛ, не дает ей быть в ступоре»
28сегодня, 10:57
Губерниев об опросе ВЦИОМ: «Овечкина и Костомарова поставили рядом. Это говорит о том, что в спорте мы не разбираемся, не понимаем его и не любим»
19сегодня, 10:39
Генменеджер «Монреаля» о поездке в Россию: «Никаких сожалений. Нас критиковали с политической точки зрения, а для нас это связано с работой. Там было еще несколько клубов НХЛ»
3сегодня, 10:25
Владимир Крикунов: «Не считаю, что победа «Спартака» над СКА заслуживает особого внимания. Обычный матч. Пройти по сезону ровно невозможно»
13сегодня, 09:59
Назаров о СКА: «Болельщики в Петербурге поддерживают команду, заполняют арену. Высочайший уровень, всему миру есть чему поучиться. Здорово, что в КХЛ такая посещаемость»
29сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Алистров после 0:5 от «Спартака»: «У СКА есть характер. Играли до самого конца, не опустили руки – это самое главное»
242 минуты назад
Депутат Свищев: «Лифинцев и Овечкин – главные спортсмены года. Александр не стесняется, что является гражданином России, хотя выступает в недружественной стране»
2сегодня, 11:25
Шелдон Ремпал: «В России меня удивил стиль жизни. Каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша»
5сегодня, 10:48
Кравчук о вылете Канады в 1/4 финала МЧМ: «Это не случайность, а тенденция. В канадском молодежном хоккее многое решают связи, а в США – профессионализм»
2сегодня, 08:58
Дюбуа и Боквист с дублями, Бедард с 1+1 – звезды дня в НХЛ
2сегодня, 08:26
Бедард набрал очки в 8-м матче подряд. У 19-летнего форварда «Чикаго» 11+26 в 41 игре сезона
1сегодня, 08:13
Сергачев против «Флориды»: передача за 26:27 – лучшее время в «Юте». У защитника 8+21 в 40 играх
сегодня, 06:36
«Рейнджерс» сыграют с «Флоридой» в «Зимней классике»-2026 в Майами на бейсбольной арене «Марлинс»
15сегодня, 03:14
Епанчинцев о 0:2 с «Торпедо»: «Поражение закономерно. Так, как «Сибирь» играла во втором периоде, играть нельзя»
3сегодня, 01:33
Ги Буше о 6:5 с «Северсталью»: «Ужасное начало в исполнении «Авангарда», потребовалось 15 минут, чтобы увидеть первый силовой. Главное, довели дело до победы»
10вчера, 22:05
Рекомендуем