Экс-жена Радулова о сыне: «Жду, когда Саша переедет в Москву и сможет полноценно заниматься хоккеем Макара. Я женщина, еще и гимнастка. Когда указываю на ошибки, он нервничает»
Дмитриева и Радулов поженились в августе 2015 года, вскоре у них родился сын. Гимнастка и хоккеист развелись в 2017 году.
– Ваши дети гордятся мамой? Осознают, что она призер Олимпийских игр?
– Старший сын Макар в первую очередь гордится папой. Для него очень важно, чтобы папа приходил на соревнования и тренировки, поддерживал его.
Конечно, дети постоянно хвастаются мной, но я всегда им говорю, что надо гордиться собственными заслугами и самостоятельно достигать успехов.
– Макар ходит на игры папы, когда его команда играет в Москве?
– Конечно. Я жду, когда Саша с семьей переедет в Москву и сможет полноценно заниматься хоккеем Макара. Поддержка отца в этом вопросе очень важна, особенно когда он известный спортсмен.
Все-таки я женщина, еще и гимнастка. Когда указываю Макару на ошибки, он нервничает и говорит, что я из другого вида спорта.
– Это вообще возможно, чтобы Радулов пришел на лед и спокойно потренировал сына? Наверное, к нему все подходят фотографироваться.
– Бывает, что подходят, но люди чувствуют барьер. Саша берет Макара с собой на мероприятия, посвященные популяризации хоккея. Вот там можно подойти и сфотографироваться. А так, Саша приезжает на тренировки Макара и работает с ним, здесь никто не мешает.
– Макар чувствует себя особенным среди сверстников-хоккеистов? Все-таки не у каждого папа – известный спортсмен.
– Конечно. Он любит похвастаться и папой, и мной. Но я говорю, что не надо этого делать. Когда у тебя звездный папа, то все на тебя смотрят как на сына Александра Радулова. Следовательно, и требования предъявляют другие.
Всегда говорю Макару, что нужно ориентироваться на свои достижения и не сравнивать себя с папой, – сказала серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Дмитриева.
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