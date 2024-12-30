Экс-жена Радулова о сыне: «Жду, когда Саша переедет в Москву и сможет полноценно заниматься хоккеем Макара. Я женщина, еще и гимнастка. Когда указываю на ошибки, он нервничает»

Дарья Дмитриева высказалась о тренировках Александра Радулова с сыном Макаром.

Дмитриева и Радулов поженились в августе 2015 года, вскоре у них родился сын. Гимнастка и хоккеист развелись в 2017 году.

– Ваши дети гордятся мамой? Осознают, что она призер Олимпийских игр?

– Старший сын Макар в первую очередь гордится папой. Для него очень важно, чтобы папа приходил на соревнования и тренировки, поддерживал его.

Конечно, дети постоянно хвастаются мной, но я всегда им говорю, что надо гордиться собственными заслугами и самостоятельно достигать успехов.

– Макар ходит на игры папы, когда его команда играет в Москве?

– Конечно. Я жду, когда Саша с семьей переедет в Москву и сможет полноценно заниматься хоккеем Макара. Поддержка отца в этом вопросе очень важна, особенно когда он известный спортсмен.

Все-таки я женщина, еще и гимнастка. Когда указываю Макару на ошибки, он нервничает и говорит, что я из другого вида спорта.

– Это вообще возможно, чтобы Радулов пришел на лед и спокойно потренировал сына? Наверное, к нему все подходят фотографироваться.

– Бывает, что подходят, но люди чувствуют барьер. Саша берет Макара с собой на мероприятия, посвященные популяризации хоккея. Вот там можно подойти и сфотографироваться. А так, Саша приезжает на тренировки Макара и работает с ним, здесь никто не мешает.

– Макар чувствует себя особенным среди сверстников-хоккеистов? Все-таки не у каждого папа – известный спортсмен.

– Конечно. Он любит похвастаться и папой, и мной. Но я говорю, что не надо этого делать. Когда у тебя звездный папа, то все на тебя смотрят как на сына Александра Радулова . Следовательно, и требования предъявляют другие.

Всегда говорю Макару, что нужно ориентироваться на свои достижения и не сравнивать себя с папой, – сказала серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Дмитриева .