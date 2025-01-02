Мартемьянов о карьере тренера: «Заканчивать пока не собираюсь. Желание работать есть, есть порох в пороховницах»
– У меня сейчас много свободного времени, посещаю матчи родной команды, где я вырос как хоккеист, как тренер – это я про «Автомобилист». Хожу на их игры, общаюсь со своими бывшими коллегами, партнерами.
Помимо хоккея хожу на соревнования по мини‑футболу, баскетболу, провожу интересно время. Немножко занимаюсь общественной работой, кто‑то просит помощи в организации выступления. Перед новым годом как раз ездил в Ижевск, там попросили помочь, я приехал, все просмотрел, высказал свое мнение. Я никому не отказываю, стараюсь что‑то сделать, чтобы кому‑то помочь.
Иногда прихожу на тренировки ветеранов хоккея. К сожалению, я пока не вошел в колею.
Также смотрю за развитием детского хоккея в Екатеринбурге. Горжусь тем, как много катков появилось, дети занимаются, хоккейные школы полные. Живу спокойной жизнью, смотрю хоккей, от спорта никуда не отхожу пока что.
– Предложения по работе от клубов поступали?
– Да, были звонки, но там работают тренеры, так пусть доработают до конца сезона, а дальше видно будет.
– То есть, с тренерской карьерой вы заканчивать не собираетесь?
– Пока не собираюсь. Желание работать есть, есть порох в пороховницах, у меня достаточно опыта. Будут предложения, буду их рассматривать, – сказал бывший главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
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