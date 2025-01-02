Мартемьянов о карьере тренера: «Заканчивать пока не собираюсь. Желание работать есть, есть порох в пороховницах»

Андрей Мартемьянов сообщил, что не собирается завершать карьеру тренера.

– У меня сейчас много свободного времени, посещаю матчи родной команды, где я вырос как хоккеист, как тренер – это я про «Автомобилист ». Хожу на их игры, общаюсь со своими бывшими коллегами, партнерами.

Помимо хоккея хожу на соревнования по мини‑футболу, баскетболу, провожу интересно время. Немножко занимаюсь общественной работой, кто‑то просит помощи в организации выступления. Перед новым годом как раз ездил в Ижевск, там попросили помочь, я приехал, все просмотрел, высказал свое мнение. Я никому не отказываю, стараюсь что‑то сделать, чтобы кому‑то помочь.

Иногда прихожу на тренировки ветеранов хоккея. К сожалению, я пока не вошел в колею.

Также смотрю за развитием детского хоккея в Екатеринбурге. Горжусь тем, как много катков появилось, дети занимаются, хоккейные школы полные. Живу спокойной жизнью, смотрю хоккей, от спорта никуда не отхожу пока что.

– Предложения по работе от клубов поступали?

– Да, были звонки, но там работают тренеры, так пусть доработают до конца сезона, а дальше видно будет.

– То есть, с тренерской карьерой вы заканчивать не собираетесь?

– Пока не собираюсь. Желание работать есть, есть порох в пороховницах, у меня достаточно опыта. Будут предложения, буду их рассматривать, – сказал бывший главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов .