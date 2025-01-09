Сергачев против «Флориды»: передача за 26:27 – лучшее время в «Юте». У защитника 8+21 в 40 играх
Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (1:4).
Защитник «Юты» набрал 29-е (8+21) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 40 игр.
Сегодня за 26:27 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (5:17 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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