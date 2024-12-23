Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». У защитника 8+18 в 33 играх

Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче с «Анахаймом» (4:5 Б).

Защитник «Юты» продлил результативную серию (1+5) до 4 игр. Всего в 33 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 26 (8+18) очков.

Сегодня за 31:03 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (5:12 – в большинстве, 5:23 – в меньшинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 5 блок-шотов, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».