Сергачев завершил 2-й матч подряд с «минус 4». У него 2 броска, 2 перехвата и малый штраф за 24:26 с «Сиэтлом»

Михаил Сергачев завершил 2-й матч подряд с «минус 4».

Защитник «Юты» принял участие в матче с «Сиэтлом » (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ . Он не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне у 26-летнего россиянина 27 (8+19) очков в 36 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 25:48.

Сегодня Сергачев (24:26, 0:36 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве, «минус 4» – худшая полезность в команде) отметился 2 бросками в створ и 2 перехватами. Также он получил малый штраф и допустил 1 потерю.

Сергачев завершил матч с «Колорадо» с «минус 4». У него передача, 1 бросок и 2 блока за 24:54